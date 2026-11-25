76 yaşındaki Mümine Kılıç, 7 gün boyunca ormanda nasıl hayatta kaldı?

Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 gün boyunca arandıktan sonra ormanlık alanda sağ bulunan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, hayatta kalmak için nemli toprak yediğini ve dereden su içtiğini anlattı. İç Hastalıkları ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, yaşlı kadının hayatta kalma sürecini değerlendirirken uzun süre susuz kalan kişilere kontrolsüz şekilde su verilmemesi konusunda uyarıda bulundu.