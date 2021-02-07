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7 Şubat 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayısında artış var

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Giriş: 07.02.2021 20:17
Güncelleme:07.02.2021 20:17
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 670 oldu. Dün açıklanan tabloda 108 kişi hayatının kaybederken bugünkü tablodaki artış dikkat çekti. İşte 7 Şubat koronavirüs tablosunda son durum...

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 317 oldu, 8 bin 201 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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