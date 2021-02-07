7 Şubat 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayısında artış var

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 670 oldu. Dün açıklanan tabloda 108 kişi hayatının kaybederken bugünkü tablodaki artış dikkat çekti. İşte 7 Şubat koronavirüs tablosunda son durum...

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 317 oldu, 8 bin 201 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.