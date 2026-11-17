Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia! Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi?

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın siyasi geleceği siyaset kulislerinin en sıcak gündem maddesi haline geldi. A Haber ekranlarında masaya yatırılan kulis bilgilerinde, Aras ile ilgili üç farklı senaryo öne çıkarken Gazeteci Ercan Gürses ve Gazeteci Bülent Erandaç, sürecin AK Parti'ye katılım yönünde şekillendiğine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Konuya ilişkin konuşan Gazeteci Erandaç "Gönlü bir yıldır AK Parti'de. Yeni yılda AK Parti'de göreve başlayabilir" dedi.