6 ilde suç örgütü ’Golani’ye yönelik operasyon; 11 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Golani' adlı suç örgütü üyelerinin, Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduklarını tespit etti. Sorgulamada; 'Golani' adı verilen suç örgütünün elebaşılığını İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında olduğu öğrenilen Kenan Özcan'ın yaptığı ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN