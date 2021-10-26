4 yaşındaki Ömer feci şekilde can verdi

Zonguldak’ta babasının geldiğini gören 4 yaşındaki Ömer Tunç aracın yanında gitti. Baba Ergün Tunç’un hakimiyetindeki işçi servisinin altında kalarak yaşamını yitiren minik Ömer, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, geçen akşam sularında işçi servisi şoförlüğü yapan 36 yaşındaki baba Ergün Tunç, aracını evinin önüne park etmek istedi.

ARACIN ALDTINDA EZİLDİ

Babasının geldiğini görünce aracın yanına gelen 4 yaşındaki Ömer, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından alınarak Kabalaklı köyüne getirilen küçük çocuk için cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi toprağa verildi.