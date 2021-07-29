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4 kişiyi acımadan böyle katletti! İstanbul'un göbeğindeki cinayet kameraya yansıdı

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Giriş: 29.07.2021 20:58
Güncelleme:29.07.2021 21:07
İstanbul Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayda geçen anlarda, katil zanlısının kavga ettiği kişileri öldürdükten sonra hepsine tekrar tekrar ateş etmesi yer aldı.

4 kişinin öldürüldüğü cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İddiaya göre; Hacer ve Berk Giray boşanma aşamasındaydı.

Berk Giray babası ve yakınlarını yanına alarak, 27 Temmuz'da eşinin bulunduğu Beyoğlu'ndaki eve gitti.

Çok geçmeden de silahlı kavga çıktı.

Hacer Giray'ın babası Mürsel Ağrı, dünürünü, damadını, kuzenini ve Beytullah Akçay'ı öldürdü.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise katil zanlısı Mürsel Ağrı'nın, kavga ettiği kişileri öldürdükten sonra hepsine tekrar tekrar ateş etmesi yer aldı.

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