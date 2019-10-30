4 ilçede hırsızlık yapan kadınlar suç makinesi çıktı

İstanbul’da gündüz saatlerinde boş olduğunu tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girip hırsızlık yapan 4 kadından 2'si polis tarafından yakalandı. Apartmanlara giriş çıkış anları güvenlik kameralarına yansıyan ve polisler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli tam bir suç makinesi çıkarken olaylara karışan diğer 2 kadın her yerde arıyor.