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30.10.2019
4 ilçede hırsızlık yapan kadınlar suç makinesi çıktı
İstanbul’da gündüz saatlerinde boş olduğunu tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girip hırsızlık yapan 4 kadından 2'si polis tarafından yakalandı. Apartmanlara giriş çıkış anları güvenlik kameralarına yansıyan ve polisler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli tam bir suç makinesi çıkarken olaylara karışan diğer 2 kadın her yerde arıyor.
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