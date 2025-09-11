11 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

3,5 yaşındaki çocuğu darbedip, vücudunda sigara söndüren anne ve sevgilisi tutuklandı
3,5 yaşındaki çocuğu darbedip, vücudunda sigara söndüren anne ve sevgilisi tutuklandı

3,5 yaşındaki çocuğu darbedip, vücudunda sigara söndüren anne ve sevgilisi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 11.09.2025 12:40
Konya’nın Beyşehir ilçesinde 3,5 yaşındaki oğlu M.D.Ç.’yi darbedip, vücudunda sigara söndüren annesi H.A. ile sevgilisi M.A.E. (50) tutuklandı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.
