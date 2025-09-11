3,5 yaşındaki çocuğu darbedip, vücudunda sigara söndüren anne ve sevgilisi tutuklandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 3,5 yaşındaki oğlu M.D.Ç.’yi darbedip, vücudunda sigara söndüren annesi H.A. ile sevgilisi M.A.E. (50) tutuklandı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

