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35 bin kişi iyileşti! 10 Eylül Kovid-19 tablosu açıklandı | İşte günün verileri

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Giriş: 10.09.2021 20:33
Güncelleme:10.09.2021 20:34
Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği koroanvirüs verilerini Sağlık BakanıFahrettin Koca Twitter'dan paylaştı. Güncel tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 korona testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. Koca paylaşımını, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." ifadeleiyle yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: 10 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 35 bin 83 oldu.

"BARİZ DÜŞÜŞ YOK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." ifadelerini kullandı.

10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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