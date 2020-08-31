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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde tekne alabora oldu

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Giriş: 31.08.2020 09:43
Son dakika haberi... Bursa’nın Gemlik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sırasında bir tekne alabora oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sırasında bir tekne alabora oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Denize düşen kaptanın yardımına vatandaşlar koştu. Sudan çıkarılarak başka bir tekneye alınan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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