28 Temmuz 2021, Çarşamba
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3. doz ne kadar etkin?|4. doz aşı gerekecek mi?
Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac-Coronovac 3. doz klinik faaliyetlerini gerçekleştiren ekipten Doç. Dr. Orhan Küçükşahin, 3. doz aşılamanın etkinliğini ortaya çıkaracak bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Küçükşahin, ''Dünyanın merakla beklediği özellikle '3. doz- 4. doz aşı gerekecek mi?' sorusunun cevabını kısmi olarak verecek bu çalışma.'' dedi.