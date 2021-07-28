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3. doz ne kadar etkin?|4. doz aşı gerekecek mi?

DHA
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Giriş: 28.07.2021 12:20
Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac-Coronovac 3. doz klinik faaliyetlerini gerçekleştiren ekipten Doç. Dr. Orhan Küçükşahin, 3. doz aşılamanın etkinliğini ortaya çıkaracak bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Küçükşahin, ''Dünyanın merakla beklediği özellikle '3. doz- 4. doz aşı gerekecek mi?' sorusunun cevabını kısmi olarak verecek bu çalışma.'' dedi.
3. doz ne kadar etkin?|4. doz aşı gerekecek mi?
3. doz ne kadar etkin?|4. doz aşı gerekecek mi?
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