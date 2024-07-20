3 bin yıllık 'Kemah Tuz’unun yolculuğu! Munzur dağı eteklerinde beyaz yolculuk

3 bin yıllık geleneklerle elde edilen ve Evliya Çelebi'nin övgüyle bahsettiği "Kemah tuzu", uzun bir yolculuk sonrası elde ediliyor. A Haber ekibimiz de o zahmetli üretim sürecini sizler için görüntüledi. İşte izlenimleri…

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