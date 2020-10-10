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26 Eylül tarihinden beri kayıp olan Eda Şahin Esra Erol canlı yayınında bulundu! İstismara uğradığı...

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Giriş: 10.10.2020 18:38
Hafta içi her gün saat 16.20’de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da bir kayıp vakasında daha mutlu sona ulaşıldı. Enver Şahin’nin  %50 zihinsel engelli ve epilepsi kızı Eda Şahin’den 26 Eylül tarihinden beri haber alınamıyordu. Esra Erol’da programına katılan Enver Şahin kızının Günay Mis tarafından kaçırıldığını iddia ederek Esra Erol’dan yardım istedi. Enver Şahin, Günay Mis'in kızını istismart ettiğini bu yüzden cezaevinde olduğunu ancak pandemi sürecinde cezaevinden çıktığını ve yeniden kızını kaçırdığını söylemişti. İşte olaydaki son gelişmeler...

Kızının hayatından endişe eden baba Enver Şahin, zihinsel engelli kızını bulmak için Esra Erol'dan yardım istemiş programa birçok yerden ihbarlar gelmişti. Esra Erol'un yoğun arama çalışmaları sonucu dün canlı yayında ise sevindirici haber geldi ve yüzde 50 zihinsel engelli Eda Şahin Ankara'da bulundu.

Dün Esra Erol'da programına telefonla bağlanan Eda Şahin, Günay Mis ile birlikte olmadığını söyleyerek inkar etmişti. Bugün canlı yayında yaşananların ardından her şeyi itiraf eden Eda Şahin'in görüntüleri ise herkesi şoke etti.

ESRA EROL'DAN KAÇIŞ YOK…

Dün canlı yayın sırasında gelen ihbarlar üzerine Eda Şahin ve Günay Mis'in Ankara'da bir otoparkta beraber görüldüğü görüntüleri ise Esra Erol ortaya çıkardı.Bugün canlı yayında her şeyi itiraf eden Eda Şahin ise bu görüntüleri izledikten sonra sözlerine şöyle devam etti.

"Doğruyu söylüyorum, arkadaşım dediğim kişi aslında Günay Mis idi. Tek söylediğim yalan Günay Mis ile birlikte olmadığımdı ve Günay Mis benden canlı yayında aramızda bir şey geçmediğini, beni kızı gibi koruyup sevdiğini sadece bunları söylememi istedi. Ama gerçek bu değildi" dedi.

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