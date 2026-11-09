Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Masada emekli düzenlemesi, Terörsüz Türkiye ve COP31 var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının gündeminde emeklilere yönelik yeni düzenleme, Terörsüz Türkiye süreci, COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları ve Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin sonuçları yer alacak. Ayrıca ABD ve İsrail seçimlerinin Türkiye'ye olası yansımaları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik konularının da değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı öncesindeki son gelişmeleri ve gündemdeki kritik başlıkları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.