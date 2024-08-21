2024-2025 KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Yurt başvuruları başladı. Yurtlara kimler, nasıl başvurabiliyor? Türkiye genelinde kaç yurtta, kaç yatak kapasitesi var? Yurt ücretleri yeni dönemde ne olacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı.

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