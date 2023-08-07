07 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 2023 LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı

2023 LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2023 12:05
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından nakil süreci başlamıştı. 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında yapılan ikinci dönem nakil tercih sonuçları bugün açıklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2. nakil tercih sonuçları açıklandı
2. nakil tercih sonuçları açıklandı
İstanbul’a meteor mu düştü?
İstanbul'a meteor mu düştü?
Yol yarıldı içine düştü
Yol yarıldı içine düştü
Fabrika yangını! A Haber olay yerinde
Fabrika yangını! A Haber olay yerinde
Adana’da fabrika yangını!
Adana’da fabrika yangını!
Milyarderlerin “Kafes dövüşü” canlı yayınlanacak
Milyarderlerin “Kafes dövüşü” canlı yayınlanacak
Yanlış kullanıldığında hayatınıza mal olabiliyor
Yanlış kullanıldığında hayatınıza mal olabiliyor
İstanbul’da meteor düştü iddiası!
İstanbul’da meteor düştü iddiası!
Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Şişli’de tüneldeki yayanın ölüm anı kamerada
Şişli'de tüneldeki yayanın ölüm anı kamerada
Alanya’daki sopalı kavgada ’ahlaksız teklif’ iddiası
Alanya'daki sopalı kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası
Sağanak yağış yolları göle çevirdi
Sağanak yağış yolları göle çevirdi
Daha Fazla Video Göster