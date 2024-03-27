20 seçmenli köye 3 muhtar adayı

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı 20 kayıtlı seçmenin bulunduğu Sarıçayır Mahallesinde, akraba 3 muhtar adayı yarışıyor. Mahalle muhtarı Mehmet Elçi'nin yeniden aday olduğu muhtarlık seçiminde rakipleri ise amcasının oğlu ile dayısının oğlu oldu.

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