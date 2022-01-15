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2 servis aracı zincirleme kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı var

İHA
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Giriş: 15.01.2022 20:47
Mardin'de tır ve işçileri taşıyan iki servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında aralarında ağır olar birçok kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerinden ilk görüntüler haberimizde...

Alınan bilgiye göre, Artuklu-Kızıltepe karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi girişinde 47 AAF 322 plakalı tır, fabrika işçilerini taşıyan Sedat Polat yönetimindeki 47 S 0505 servis minibüsüne, minibüs de önündeki Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı 47 S 2008 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis araçları kaldırıma çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla yaralı işçiler araçlardan çıkarıldı. Kazada yaralanan 9'u işçi 11 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe ve Artuklu ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma geniş kapsamlı inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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