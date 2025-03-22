22 Mart 2025, Cumartesi
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2 milyon lira dolandırıldığını polisten öğrendi
Bursa'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı M.Y. (75) isimli kadının, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip, 2 milyon lira değerindeki altın, avro ve Türk lirasını dolandıran Ali Uluğ (22), altınları bozdurmaya gittiği kuyumcuda yakalandı. Tutuklanan M.Y.'nin, şüpheliyle görüştüğü anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.