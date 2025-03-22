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2 milyon lira dolandırıldığını polisten öğrendi

2 milyon lira dolandırıldığını polisten öğrendi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 14:25
Güncelleme:22.03.2025 14:25
Bursa'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı M.Y. (75) isimli kadının, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip, 2 milyon lira değerindeki altın, avro ve Türk lirasını dolandıran Ali Uluğ (22), altınları bozdurmaya gittiği kuyumcuda yakalandı. Tutuklanan M.Y.'nin, şüpheliyle görüştüğü anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
2 milyon lira dolandırıldığını polisten öğrendi
2 milyon lira dolandırıldığını polisten öğrendi
2 milyon lira dolandırıldığını polisten öğrendi
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