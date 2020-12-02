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2 Aralık Çarşamba Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı! Son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 02.12.2020 19:35
Güncelleme:03.12.2020 13:11
Sağlık Bakanlığı 2 Aralık Çarşamba gününe ait günlü koronavirüs verilerini açıkladı. Gelen son dakika verilerine göre Türkiye'de; son 24 saat içerisinde 193 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklanan rakamlar sonrası sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları uyardı. Bakan Koca, "Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 2 Aralık Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda; "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız. Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 923 vaka, 6 bin 690 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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