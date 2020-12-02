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2 Aralık Çarşamba Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı! Son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı 2 Aralık Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda; "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız. Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 923 vaka, 6 bin 690 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 2, 2020