21 Aralık 2022, Çarşamba
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18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence! Ejderha dövmeli hanımağa tutuklandı | Dehşet çiftliğinde yeni detaylar dehşete düşürdü
Balıkesir'de kurdukları dehşet çiftliğinde esnafa işkence yaparak haraç toplayan çete ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin hanımağası olduğu belirtilen Rabia Dilruba C. polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Yakalanan hanımağanın da çete lideri Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirtildi.