06 Haziran 2022, Pazartesi
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1770 numaralı mezarın sır dolu hikayesi! 200 milyonluk vurgun
Fethiye'de yalnız yaşayan Erdal Yenisoy'u kaçıran çete 200 milyonluk arazisini sattı. Akrabaları Yenisoy'u kimsesizler mezarlığında bulunca savcılığa koştu. 200 milyonluk vurgunun detayları ise dehşete düşürdü. A Haber editörü Arzu Fidanverdi Yenisoy'un kaçırılıp saklandığı Ankara'daki evin önünden detayları aktardı.