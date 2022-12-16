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150 bin Euro havada uçuşunca insanlar paraları alıp kaçtı! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 16.12.2022 15:09
İstanbul Beylikdüzü’nde bir döviz bürosunun kuryesi, Kapalı Çarşı’dan geri dönerken, işyerine ait 150 bin Euro’yu montunun içine gizledi. Rüzgarın etkisi ile fermuarı açılan monttan paralar etrafa uçarken, etraftakiler de havada uçuşan paraları alan vatandaşlar ortadan kayboldu. Kendi uğraşlarıyla hemen hemen 65 bin Euro’yu toplayan kuryenin o anları da cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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150 bin Euro havada uçuşunca insanlar paraları alıp kaçtı! O anlar kamerada
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