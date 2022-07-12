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15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Bayram ziyareti

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Giriş: 12.07.2022 16:15
Şehitleri yad etmek isteyenler, Kurban Bayramının son gününde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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15 Temmuz Şehitler Anıtı’na Bayram ziyareti
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