12 Temmuz 2022, Salı
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15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Bayram ziyareti
Şehitleri yad etmek isteyenler, Kurban Bayramının son gününde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.