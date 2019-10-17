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17.10.2019

15 Temmuz Derneği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn ve Tel Abyad ilçeleri kırsalında yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı operasyonlar sürüyor. Harekatın 9. gününde 673 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı'na da destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Şebik, “Burada şu önemli; Barış Pınarı Harekatı aslında 15 Temmuz’un bizim tarafımızdan bu hainlerden arındırılmış olması münasebetiyle çok önemli çok anlamlı. Çünkü 15 Temmuz’da Semih Terzi tuğgeneralliğe kadar yükselen bir FETÖ’cü bir hain… (Semih Terzi) güzel ordumuzun içine yuvalanmış bir isim. Düşünün ki, o zamanlarda ordumuz nasıl bir halde? İşte bunlar temizlenebildiği neticesinde şu anda müthiş operasyonları; Zeytin Dalı, Afrin devamında Barış Pınarı Harekatı ile aslında Orta Doğu’ya medeniyetimizin bir sirayeti olan adaleti, eşitliği getiren ordumuz, bizden evvel orada akan kanı durdurmak için yetimlerin gözyaşlarını silmek için, kadınların dul kalmaması için ordumuz inşallah destandan destana koşuyorlar. Desteğimiz Mehmetçiğimiz ile” dedi.

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