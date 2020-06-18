15 Temmuz Demokrasi Otogarı sular altında! Esnaf İBB yönetimine isyan etti |Video

Son dakika haberi; İstanbul'da yağış öğleden sonra şiddetini arttırdı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı esnafı ise yağış sonrası dükkanlarını su basmasından dolayı İBB yönetimini sorumlu tuttu. CHP'li İBB yönetimine tepki gösteren esnaf 'zararımızı kim karşılacak' diye sordu.

İstanbul'da öğlenden sonra başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. İBB yönetiminden olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ise manzara yine değişmedi. Çarşıdaki birçok dükkanı su bastı.

OTOGAR ESNAFI İSYAN ETTİ

Elektronik dükkanı sahibi olan bir esnaf "Dördüncü kez dükkanımı su basıyor, buna İBB yönetiminin yanlış asfaltlama yapması sebep oldu. Zararımı kim karşılayacak" diyerek isyan etti.

AKOM 5 İLÇE İÇİN UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Bağcılar, Esenler, Güngören, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde başlayan kuvvetli yağışın etkili olacağı bilgisini paylaştı.