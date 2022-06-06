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1170 numaralı mezarın sır dolu hikayesi! 200 milyonluk vurgun

A Haber
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Giriş: 06.06.2022 13:57
Fethiye'de yalnız yaşayan Erdal Yenisoy'u kaçıran çete 200 milyonluk arazisini sattı. Akrabaları Yenisoy'u kimsesizler mezarlığında bulunca savcılığa koştu. 200 milyonluk vurgunun detayları ise dehşete düşürdü. A Haber editörü Arzu Fidanverdi Yenisoy'un kaçırılıp saklandığı Ankara'daki evin önünden detayları aktardı.
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