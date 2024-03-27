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11 ayın sultanına özel tatlı! Nar gibi kızarmış Burma Kadayıf tarifi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 27.03.2024 19:10
Tatlılar Ramazan ayının olmazsa olmazı. A Haber ekibimiz de, Ramazan ayında farklı lezzetler denemek isteyenler için mutfağa girdi. Ustasından hem lezzetli hem de pratik bir tatlı önerisi aldı. İşte fıstıklı burma kadayıf tarifi...
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Nar gibi kızarmış Burma Kadayıf tarifi
Nar gibi kızarmış Burma Kadayıf tarifi
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