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107. saatte 2 mucize daha yaşanıyor! Aynı enkazdan 8. çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 10.02.2023 15:32
Depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde peş peşe mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Bir nefes bir ses arayan arama-kurtarma ekipleri aynı enkazdan 8. Kişiyi çıkardı. Son olarak 2 kişinin kurtarılma anı kameralara yansıdı.
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107. saatte 2 mucize daha yaşanıyor!
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