107. saatte 2 mucize daha yaşanıyor! Aynı enkazdan 8. çıkarıldı

Depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde peş peşe mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Bir nefes bir ses arayan arama-kurtarma ekipleri aynı enkazdan 8. Kişiyi çıkardı. Son olarak 2 kişinin kurtarılma anı kameralara yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN