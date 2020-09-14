10 yıldır Alzheimer hastası eşine bakan Mustafa Amca'nın sözleri milyonları duygulandırdı

Bilecik Söğüt'te 10 yıldır Alzheimer hastası eşine bakan 84 yaşındaki Mustafa Turgut'un eşiyle ilgili sözleri milyonları duygulandırdı. Erkeğin eşine ulu bir nazarla bakması gerektiğini söyleyen Mustafa Amca eşiyle ilgili, ''Evimin gülü, başımın tacı, bu dünyada bana Allah’ın emaneti ne yapsam azdır” diyor. Mustafa Turgut, tüm insanlığa, vefa, sevgi, insanlık dersi verecek hayat hikayesini TRT ekranlarında yayınlanan Ömür Dediğin’de anlatıyor. Mustafa Amca'nın gelecek nesillere ders ve miras olacak konuşması sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, muhtar ve diğer vatandaşların ara sıra uğradığı Sırhoca köyünde alzheimer hastası eşiyle yaşayan Mustafa Turgutoğlu, "kimsesiz" köyüne bekçilik yapıyor.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Sırhoca köyünde, iş bulmak ve daha iyi bir yaşam sürmek için halkının yıllar içinde Söğüt'e göç etmesinden dolayı sadece 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu ve eşi kaldı.

Alzaymır hastası 79 yaşındaki eşi Havva Turgutoğlu'nun günlük ihtiyaçlarını karşılayan Mustafa Turgutoğlu, köyünün de bekçisi oldu. Evlatlık olarak büyüyen ve 13 yaşında evlendirilen Turgutoğlu çifti, bazen tarlalarına bakmak için gelen komşularının hasretini çekiyor.

Yatalak olan eşi için her sabah sobayı yakan ve ilaçlarını takip eden Turgutoğlu, şehirde yaşayan komşularının ev ve bahçelerini her gün kontrol ederek bir sorunla karşılaştığında onlara haber veriyor.

Köyüne gönüllü bekçilik yapan ve hasta eşi için "O bana Allah'ın emaneti" diyen Mustafa dede, ölünce yıllarca hizmet ettiği köyünün mezarlığına defnedilmek istiyor.

'Köylü milletin efendisidir'

Mustafa Turgutoğlu, Sırhoca'da doğup büyüdüğünü ve köyüne uzun yıllar hizmet ettiğini söyledi. Hem eşini hem de köyünü beklediğini belirten Turgutoğlu, köyünde 15-20 yıl azalık, 5 yıl muhtarlık yaptığını aktardı.

Sırhoca'da koruculuk ve kahyalık da yaptığını, bu köyün ekmeğiyle büyüdüğünü dile getiren Turgutoğlu, "İnsanlar tekrar köye dönerler ama biz görmeyiz. Köy gibisi yoktur, köylü milletin efendisidir. İnsanların köylerinden, memleketlerinden, topraktan ayrılmamalarını istiyorum. Söğüt'ten bedava ev verseler bana, yine de gitmem. Buraları hep ben toparladım, çoluk çocuk zahmet çekmesin diye çok emek verdim, ben buradan gitmem. Burada büyüdüm, buradan da karşı taraftaki mezarlığa gideceğim inşallah. Allah eşimi bana teslim etti, bakmaya mecburum." diye konuştu.