Kutlu fethin sembolü: Ayasofya Camii! 6 yıl önce cami statüsüne kavuştu

İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya-i Kebir Camii, yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü kutluyor. 10 Temmuz 2020'de Danıştay 10. Dairesi'nin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 86 yıllık müze statüsü sona erdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde yeniden cami olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya, Türkiye'nin egemenlik iradesinin simgelerinden biri olarak tarihteki yerini aldı.