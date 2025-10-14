14 Ekim 2025, Salı

10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı

Giriş: 14.10.2025 08:54
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayı'nda cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT’ımız tarafından tespit edildi ve yakalandı" ifadelerini kullandı.
