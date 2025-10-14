10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayı'nda cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT’ımız tarafından tespit edildi ve yakalandı" ifadelerini kullandı.

