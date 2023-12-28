10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Sabaha karşı Sakarya’dan tüm Türkiye’yi yasa boğan bir kaza haberi geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Dağdibi bölgesinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Peki kaza nasıl yaşandı? İleri sürüş uzmanı Özgür Şener önemli değerlendirmelerde bulundu.

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