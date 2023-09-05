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1 milyonluk soruya ulaştı! Milyoner’de Rabia rüzgarı

A Haber
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Giriş: 05.09.2023 09:12
ATV'nin fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"in, son bölümünde, yarışmacı koltuğunda, 24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin vardı. Performansıyla göz doldurdu. Büyük ödülün sahibi olmasına ise sadece 1 soru kaldı. Peki büyük ödülü alırsa ne yapacak? Hayallerini ve planlarını ATV Haber mikrofonlarına anlattı.
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