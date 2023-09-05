1 milyonluk soruya ulaştı! Milyoner’de Rabia rüzgarı

ATV'nin fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"in, son bölümünde, yarışmacı koltuğunda, 24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin vardı. Performansıyla göz doldurdu. Büyük ödülün sahibi olmasına ise sadece 1 soru kaldı. Peki büyük ödülü alırsa ne yapacak? Hayallerini ve planlarını ATV Haber mikrofonlarına anlattı.

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