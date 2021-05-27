1 Haziran’dan sonra ne olacak? Maskesiz hayata vaka düşmesi şartı

Türkiye 1 Haziran'da başlayacak yeni dönemi ve açıklanacak kararları bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 1 Haziran sonrası normalleşme için yeni çalışmalar yapacağını açıklamasının ardından taslak çalışma ortaya çıkmaya başladı. 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN