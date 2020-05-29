1 Haziran itibariyle açılacak olan restoranlarda yeni dönem nasıl olacak? Canlı yayında açıkladı |Video

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoranlar 1 Haziran itibariyle kapıları açacak? Peki içeride oturmak serbest olacak mı? Restoranlarda yeni düzen nasıl olacak neler değişecek? A Haber muhabiri Gamze Elçi tüm merak edilenleri konuklarıyla birlikte canlı yayında aktardı.