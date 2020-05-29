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1 Haziran itibariyle açılacak olan restoranlarda yeni dönem nasıl olacak? Canlı yayında açıkladı |Video

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Giriş: 29.05.2020 17:06
Güncelleme:29.05.2020 17:08
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoranlar 1 Haziran itibariyle kapıları açacak? Peki içeride oturmak serbest olacak mı? Restoranlarda yeni düzen nasıl olacak neler değişecek? A Haber muhabiri Gamze Elçi tüm merak edilenleri konuklarıyla birlikte canlı yayında aktardı.
Restoranlarda yeni dönem nasıl olacak?
Restoranlarda yeni dönem nasıl olacak?
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