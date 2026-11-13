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İtalya-Fransa maç özeti! UEFA Uluslar Ligi'nde 4 gollü mücadele: İşte maçın golleri ve önemli anları
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İtalya-Fransa maç özeti! UEFA Uluslar Ligi'nde 4 gollü mücadele: İşte maçın golleri ve önemli anları

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında İtalya konuk ettiği Fransa'yı mağlup etti. İşte maçın özeti...

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