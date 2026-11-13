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Ermenistan-Güney Kıbrıs Rum Kesimi maç özeti! UEFA Uluslar Ligi'nde kazanan çıkmadı: 1-1
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ermenistan-Güney Kıbrıs Rum Kesimi maç özeti! UEFA Uluslar Ligi'nde kazanan çıkmadı: 1-1

UEFA Uluslar C Ligi B Grubu'nda Ermenistan sahasında Güney Kıbrıs'ı ağırladı. Mücadele beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın özeti...

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