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Vermem Seni Ellere’nin yıldızı Buse Meral sesiyle hayran bıraktı

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Giriş: 07.07.2023 13:35
Pazar akşamlarının yeni fenomeni Vermem Seni Ellere’nin başrol oyuncuları Buse Meral ve Emre Bey, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Emre Bey Buse Meral’in ukelele çalıp şarkı söylediği anları paylaşırken güzel oyuncunun sesi hayran bıraktı.
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