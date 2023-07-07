07 Temmuz 2023, Cuma
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Vermem Seni Ellere’nin yıldızı Buse Meral sesiyle hayran bıraktı
Pazar akşamlarının yeni fenomeni Vermem Seni Ellere’nin başrol oyuncuları Buse Meral ve Emre Bey, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Emre Bey Buse Meral’in ukelele çalıp şarkı söylediği anları paylaşırken güzel oyuncunun sesi hayran bıraktı.