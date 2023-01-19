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Türkiye’nin ilk çizgi animasyon Süper Kahramanı Akıncı başlıyor! 21 Ocak’ta ATV ve Minikago ekranlarında

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Giriş: 19.01.2023 08:53
Güncelleme:20.01.2023 12:03
Kod adı Akıncı. Amacı dünyayı kötülükten korumak. Türkiye'nin ilk süper kahramanı Akıncı çizgi dizisi, 21 Ocak'ta ATV ve Minikago'da yayınlanmaya başlayacak.
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