14 Ağustos 2023, Pazartesi
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Nejat İşler Fenerbahçe maçında ayakta zor durdu! O anları anbean kameralara yansıdı
Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Nejat İşler, sezonun ilk karşılaşmasını izlemek için Ülker Stadyumu’na gelenler arasında yer aldı. Maça otostop çekerek giden ünlü ismin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler gündem oldu.