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Nejat İşler Fenerbahçe maçında ayakta zor durdu! O anları anbean kameralara yansıdı

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Giriş: 14.08.2023 17:13
Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Nejat İşler, sezonun ilk karşılaşmasını izlemek için Ülker Stadyumu’na gelenler arasında yer aldı. Maça otostop çekerek giden ünlü ismin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler gündem oldu.
Nejat İşler Fenerbahçe maçında ayakta zor durdu
Nejat İşler Fenerbahçe maçında ayakta zor durdu
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