20 Aralık 2022, Salı
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Müge Anlı canlı yayında başından geçen kötü kazayı anlattı!
Atv’nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in başarılı sunucusu Müge Anlı dün hem programının 3000. bölümünü hem de 49. yaş gününü kutladı. Ünlü sunucu Müge Anlı, doğum gününde meğer çok büyük bir kaza atlatmış. Anlı, canlı yayında anlattı. İşte ayrıntılar…