Milyoner'de kafa karıştıran soru seyirciyi ekrana kilitledi

Milyoner'de kafa karıştıran soru seyirciyi ekrana kilitledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2025 23:58
Güncelleme:25.08.2025 00:31
Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yayınlanan yeni bölümü seyirciyi ekrana kilitledi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı Şenay Sürüş Memet'in karşısına çıkan 10 bin TL değerindeki sorudaki matematik sorusu başta yarışmacı olmak üzere herkesin kafası karıştırmaya yetti. Yarışmacı ilk olarak telefon joker hakkını kullandı fakat son dakika aldığı kararla büyük bir riske girdi. Sorunun cevabı ise oldukça şaşırttı.
