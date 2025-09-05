05 Eylül 2025, Cuma

Haberler Televizyon Videoları Milyoner'de büyük risk! 500 bin TL'lik soruda yaptığı ters köşeyle damga vurdu
Milyoner’de büyük risk! 500 bin TL’lik soruda yaptığı ters köşeyle damga vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 01:50
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamları ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, yıllardır olduğu gibi 4 Eylül akşamı da para ödülü dağıtmayı sürdürüyor. Yayınlanan yeni bölümde yarışmacı Ferhat Kürşat Kasapoğlu geceye başarılı performansıyla damga vururken 500 bin lira değerindeki soruyu açmaya hak kazandı. Yarışmacı ilk olarak seyirci joker hakkını kullandı fakat aldığı büyük riskle herkesi şaşırttı.
