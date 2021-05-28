İzmir’de erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya Kılıç: Kimse tarafından itilmedim

Konak ilçesinde 13 Mayıs günü Akın Simav Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesi’nde erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Deniz Özarslan'ın (35) 4'üncü kattaki evinin terasından düşen Derya Kılıç (24) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ölümden dönen Deray Kılıç, yaşadığı kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kimse tarafından itilmedim, kimse yüzünden düşmedim." dedi.