Hegemonya Belgeseli A Haber’de! Para, güç, kontrol... Dünyayı kim yönetiyor?

A Haber Belgesel Kuşağı'nın bu haftaki gündemi "Para, güç, kontrol..." üçgeni. Daha çok para, daha çok kontrol ve hakimiyet getiriyor. Peki hayatınızı kontrol edenin siz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? İşte dünyayı kim yönetiyor sorusunun cevabı.