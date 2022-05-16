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Hegemonya Belgeseli A Haber'de! Para, güç, kontrol... Dünyayı kim yönetiyor?

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Giriş: 16.05.2022 19:25
Güncelleme:16.05.2022 19:26
A Haber Belgesel Kuşağı'nın bu haftaki gündemi "Para, güç, kontrol..." üçgeni. Daha çok para, daha çok kontrol ve hakimiyet getiriyor. Peki hayatınızı kontrol edenin siz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? İşte dünyayı kim yönetiyor sorusunun cevabı.
Hegemonya Belgeseli A Haber’de! Para, güç, kontrol... Dünyayı kim yönetiyor?
Hegemonya Belgeseli A Haber'de! Para, güç, kontrol... Dünyayı kim yönetiyor?
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