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Hande Yener konsere otostopla yetişti

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Giriş: 16.08.2021 10:33
Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, konser için İzmir’e gitti. Trafik nedeniyle geç kalınca ise ilginç bir yönteme başvurdu. Trafiğin ilerlemediğini gören şarkıcı, konserine yetişmek için otostop çekti. Motosikletli bir genci durdurup arkasına binen şarkıcı, o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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