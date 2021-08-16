Hande Yener konsere otostopla yetişti

Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, konser için İzmir’e gitti. Trafik nedeniyle geç kalınca ise ilginç bir yönteme başvurdu. Trafiğin ilerlemediğini gören şarkıcı, konserine yetişmek için otostop çekti. Motosikletli bir genci durdurup arkasına binen şarkıcı, o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.