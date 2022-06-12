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Hamide ile Hasan... Anadolu topraklarında yaşanan gerçek bir aşkın hikayesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2022 18:35
Her insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. A Haber ekibimiz, bu hafta Kastamonu’ya gitti ve oradaki farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er'in görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor...
Anadolu topraklarında yaşanan bir aşkın hikayesi
Anadolu topraklarında yaşanan bir aşkın hikayesi
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