12 Haziran 2022, Pazar
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Hamide ile Hasan... Anadolu topraklarında yaşanan gerçek bir aşkın hikayesi
Her insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. A Haber ekibimiz, bu hafta Kastamonu’ya gitti ve oradaki farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er'in görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor...