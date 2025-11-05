05 Kasım 2025, Çarşamba

Kuruluş Orhan'da nefes kesen sızma harekâtı
Kuruluş Orhan’da nefes kesen sızma harekâtı

Kuruluş Orhan'da nefes kesen sızma harekâtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 23:40
Kuruluş Orhan’ın son bölümünde tansiyon bu kez Bursa surlarının gölgesinde yükseldi. Orhan Bey, Dumrul, Balaban ve Kara Halil’le birlikte Bursa Kalesi’ne gizlice sızdı. Son derece riskli planda Dumrul, Balaban ve Kara Halil, Bizans askeri kılığına girerek Orhan Bey’i “yakalanan esir” gibi zindana götürdü. Zindan muhafızları, “Bizim haberimiz yok,” diyerek şüphelenince, Kara Halil kararlı bir tonla, “Sözümüz Flavius’un sözüdür. İstersen git, kendisine sor,” dedi. Kısa bir tereddüdün ardından muhafızlar, planı fark etmeyerek kapıları açtı. Orhan Bey, tutsak rolündeyken Boran’ın yan hücresine yerleştirildi. Şimdi gözler Orhan Bey’in hamlesinde: Boran’ı kurtarabilecek mi? Kale zindanından nasıl çıkacak? Ve Flavius’un bu sızmadan haberi olacak mı? Kuruluş Orhan yine nefesleri kesen bir bölümle izleyiciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyada “#BursaKalesi” etiketi kısa sürede trend olurken, izleyiciler Orhan Bey’in planının nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor.
