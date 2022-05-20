20 Mayıs 2022, Cuma
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Gül Masalı yakında atv'de
Birbirinden iddialı yapımlarıyla Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan atv'den bomba bir yapım daha geldi. Yaz sezonunda atv ekranlarında yayınlanacak olan Pastel Film imzalı Gül Masalı dizisinden ilk tanıtım geldi.