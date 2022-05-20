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Gül Masalı yakında atv'de

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Giriş: 20.05.2022 10:00
Güncelleme:20.05.2022 10:33
Birbirinden iddialı yapımlarıyla Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan atv'den bomba bir yapım daha geldi. Yaz sezonunda atv ekranlarında yayınlanacak olan Pastel Film imzalı Gül Masalı dizisinden ilk tanıtım geldi.
Gül Masalı yakında atv’de
Gül Masalı yakında atv'de
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